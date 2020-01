Ex-Fortaleza, Antônio Carlos Zago deixa o Bragantino e assume o comando de time japonês

Prestes a disputar a Série A do Brasileirão com o campeão da 2ª divisão, o então técnico do Bragantino, Antônio Carlos Zago, foi anunciado como novo comandante do Kashima Antlers, do Japão.

No clube japonês, 3º lugar da 1ª divisão, que encerrou em dezembro, Zago vai trabalhar com Zico, diretor técnico, e com outros 4 brasileiros que atuam na equipe, o atacante Leandro (ex-Palmeiras, Santos e Grêmio), o volante Léo Silva (ex-Cruzeiro), o meia Serginho (ex-Santos) e o zagueiro Bueno.

Como jogador, Zago já jogou no futebol do Japão pelo Kashima Reysol entre 1996 e 1997. Como treinador, ele teve passagens pelo Juventude, Internacional, Fortaleza (3 vitórias em 9 jogos em 2017, na Série C) e pelo Bragantino.

Neste último, foi campeão da Série B do Brasileiro com 7 pontos de vantagem, com 38 triunfos em 69 partidas.