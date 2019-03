Estreante em Clássico-Rei, Felipe Baxola crava: "estamos preparados"

"Quero ele aqui com a camisa 10 e ainda escolhe onde vai jogar". Foi assim que o técnico Lisca descreveu Felipe Baxola antes do meia ser oficializado como reforço no Ceará. E a confiança foi correspondida dentro de campo, com o atleta assumindo a titularidade e marcando três gols na temporada. Com 50 jogos pelo Vovô, acumulando a passagem de 2016, o jogador nunca disputou um Clássico-Rei e espera um Castelão lotado para o confronto contra o Fortaleza no domingo (10).

"A gente sabe que a torcida vai inflamar e comparecer. Precisamos fazer um bom trabalho na quarta pra chegar bem no domingo diante do nosso torcedor e manter essa sequência boa na competição. Estamos preparados", declarou.

O compromisso na quarta (6) citado pelo jogador é a partida diante do Atlético Cearense, também na Arena Castelão, às 20h. Liderando o Estadual com 10 pontos somados em quatro partidas, Felipe Baxola ponderou que o foco do elenco é encaminhar a classificação para as semifinais do torneio.



"Vamos entrar numa semana ainda mais decisiva, com um jogo importante contra o Atlético/CE, onde vamos brigar para manter a ponta do Cearense", finalizou.