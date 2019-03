Luiz Otávio destaca semana de clássicos do Ceará e pede foco

O Ceará inicou bem a temporada de 2019. Após 12 partidas, o Alvinegro segue invicto com 63,8% de aproveitamento, 20 gols marcados e apenas cinco sofridos. No entanto, a equipe encontrou resistência na última semana, quando precisou viajar para Aracaju/SE e Foz do Iguaçu, em partidas válidas pela Copa do Brasil e Nordestão. Com treinos reforçados no Carnaval, o zagueiro Luiz Otávio destacou que o foco agora são os confrontos decisivos no Estadual.

"A gente tem uma semana de clássicos, começando já na quarta, contra o Atlético Cearense, jogo difícil. Depois temos também o Fortaleza, que é no fim de semana, e a cidade muda. Temos uma longa jornada e precisamos dar o primeiro passo com sucesso. Que seja uma semana que a gente possa conseguir os resultados positivos e as vitórias, até para dar seguimento na campanha e conseguir logo a classificação, para ficar mais tranquilo nas outras competições", declarou.

Apesar do desempenho, o técnico Lisca cobrou maior efetividade do elenco, principalmente na parte ofensiva. Luiz Otávio ressaltou que as críticas são positivas, uma vez que o nível dos adversários da equipe está crescendo.

"Quando ganhamos somos cobrados e a cada vitória somos testados e isso é bom, estamos num bom momento. Ficamos feliz com o trabalho sendo bem aplicado dentro de campo", analisou.

Confira jogos

Quarta-feira (6)

Ceará x Atlético Cearense, na Arena Castelão, às 20h | 5ª rodada

Domingo (10)

Fortaleza x Ceará, na Arena Castelão, às 17h | 6ª rodada