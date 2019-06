Especulado no Barcelona, família de Neymar já procura casa na cidade

A volta de Neymar ao Barcelona está cada vez mais próxima. De acordo com o jornal espanhol Sport, a família do atleta está na cidade catalã, na zona de Pedralbes, para procurar casas para o jogador. A mãe Nadine Gonçalves e a irmã Rafaella Santos estão cuidando dos detalhes da mudança, como fizeram na primeira ida em 2013.

Alvo de diversas polêmicas em 2019, entre elas uma acusação de estupro que ainda está sendo investigada, Neymar viu seu valor no mercado da bola cair e patrocínios indo embora. Com 27 anos, o atacante do PSG fatura $ 36,8 milhões de euros por temporada, um dos maiores salários do futebol mundial. Infeliz no clube francês, onde não tem sucesso na Champions League, a joia brasileira quer voltar ao Barça, equipe na qual viveu a melhor fase de sua carreira. Para isso, o clube catalão fez várias exigências ao atleta, incluindo uma grande redução de seu salário. De acordo com o Sport, o atacante teria aceitado todas, mostrando seu desejo de retornar a todo custo.