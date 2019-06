Enderson projeta dificuldades contra o Bahia e testa Carleto entre os titulares

O Ceará encerrou preparação para enfrentar o Bahia nesta sexta-feira (7), com treino realizado realizado na Cidade Vozão, em Itaitinga. A atividade comandada pelo técnico Enderson Moreira aconteceu com portões fechados. As equipes entram em campo sábado (8), às 19h30, na Arena Castelão, pela 8ª rodada da Série A do Brasileiro.

O duelo marca o reencontro de Enderson com o ex-clube, onde trabalhou no início da temporada. A última vitória alvinegra no confronto foi há três anos, quando bateu o tricolor por 1 a 0 com gol de Rafael Costa, pela Série B. Desde então, são cinco jogos, sendo quatro vitórias da equipe baiana. O comandante alvinegro afirmou que o clássico nordestino será muito difícil pela fase da adversário, que ocupa a sexta posição, com 13 pontos - o Vovô é o 11º, com nove.

"O Bahia está passando por um momento muito especial. Conseguiu avançar na Copa do Brasil, tem uma boa pontuação na Série A, então conheço muito a equipe, sei da capacidade dos atletas. O Roger (Machado) está desenvolvendo um grande trabalho. É um jogo muito complicado, mas espero quebrar esse tabu", finalizou.

Carleto treinou entre os titulares durante a semana e pode ser surpresa na escalação contra o Bahia Foto: JL Rosa

O lateral-esquerdo Thiago Carleto é cotado para iniciar o duelo entre os titulares, uma vez que João Lucas sentiu um desconforto muscular na coxa e sequer treinou durante a semana. Enderson admitiu que ainda não fechou a escalação para o jogo.

"Tem uma ou outra dúvida que vamos aguardar. Mesmo com a semana inteira, estamos finalizando uma primeira etapa e muitos estão com desgaste acumulado. Eles não conseguem se entregar completamente. Vamos analisar ainda", explicou.

A provável escalação do Ceará para o confronto é: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; Ricardinho e Fabinho; Fernando Sobral, Thiago Galhardo e Leandro Carvalho; Bergson.