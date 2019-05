Enderson Moreira sinaliza manter formação do Ceará diante do Avaí

Depois de vencer o Grêmio por 2 a 1 no último domingo no Castelão pela Série A, o Ceará volta a jogar na segunda-feira, 27, fora de casa contra o Avaí, na Ressacada às 20 horas. E pela boa atuação no último domingo, a melhor da equipe alvinegra na Série A, o técnico Enderson Moreira deve manter a formação contra o Avaí.

O treinador adiantou em entrevista coletiva hoje em Porangabuçu que pensa em repetir a equipe, claro, sem Richard contundido, com Diogo Silva, que o substituiu no 2º tempo do jogo com o Grêmio, como titular do gol.

"Devo repetir a equipe contra o Avaí. Temos três treinamentos pela frente, mas gostei muito do time, bem equilibrado, jogando contra um grande clube, um grande time. Acho que conseguimos não só marcar bem, como também atacar bem, com propriedade. Foi um 'start' de uma formatação bem interessante, e a manteria para que a equipe possa manter um padrão de jogo, uma ideia de jogo bem desenvolvida. Foi muito interessante a atuação da equipe", explicou.

Em seguida, Enderson adiantou que espera um jogo extremamente difícil na Ressacada.

"Sabemos bem o que o Avaí deve fazer em campo, assim como eles sabem como nos comportaremos. Mas tem uma distância enorme em saber o que um time joga e conseguir neutralizar estas ações. Será um jogo de imposição. O Avaí tem feito ótimos jogos, é uma equipe bem armada pelo Geninho. Estamos estudando bem a equipe deles e será um jogo extremamente difícil. Joguei várias vezes lá, e todos foram extremamente difíceis. Mas independente da dificuldade, teremos a mesma postura jogando fora de casa, uma equipe que possa atacar e nos defender bem".

Assim, o Vovô deve atuar com: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Fernando Sobral, Thiago Galhardo, Leandro Carvalho e Bérgson.