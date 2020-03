Enderson exalta Sobis e explica ausência de Rodrigão: "Precisava de uma pausa"

A vitória do Ceará sobre o Atlético/CE neste domingo (8) foi importante em Porangabuçu: o Vovô assumiu a ponta do Campeonato Cearense e alcançou pela primeira vez dois triunfos seguidos em 2020. O técnico Enderson Moreira ainda exaltou as participações do goleiro Fernando Prass e do atacante Rafael Sobis, que marcou o único gol da partida.

"São atletas fora de série. É mais do que simplesmente parte técnica. Eles têm (Sobis e Prass) uma parte mental, vencedora, e isso é determinante para terem uma mentalidade forte", explicou o treinador.

No estádio Presidente Vargas (PV), Sobis alcançou o 4º tento na temporada e se isolou na artilharia alvinegra. Ao mesmo, o time foi para a partida sem Rodrigão, ausência no banco de reservas. Enderson explicou que o atacante foi sacado do time pela parte física.

"Observamos que Rodrigão precisava de uma pausa. Um semana livre pra aprimorar sua parte física. É importante pra ele e para nós também", revelou.

O próximo compromisso do Ceará é na quinta-feira (12) contra o Vitória/BA. O duelo, marcado para as 19h15 na Arena Castelão, é válido pela ida da 3ª fase Copa do Brasil. A delegação se reapresenta na segunda, com atividade no CT de Porabgabuçu.

Confira outros pontos da entrevista

Desempenho contra Atlético/CE

"Até os 20 minutos me agradou. Até os 20 minutos finais, não. Nós ganhamos de 1 a 0, mas jogamos pra ganhar com esse placar? Não. Estamos correndo atrás. Era importantíssimo. Podiam nos passar, então a gente cria uma situação interessante pra buscar as primeiras colocações".

Vitória/BA

"É um confronto muito difícil que temos pela frente. Dificilmente esse jogo ele pode definir o confronto, mas é um passo que importante que mostra que queremos buscar uma classificação na Copa do Brasil".

Elenco poupado

"Bergson estava sendo relacionado quase todos os jogos e estava participando pouco. Luiz Otávio teve um probleminha de uma pancada no músculo, estamos observando quando ele merece estar apto pra jogar. Não podemos arriscar ninguém".