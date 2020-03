Enderson destaca luta e elogia postura tática do Ceará contra o Vitória: "satisfeito pela atuação"

O triunfo do Ceará por 1 a 0 sobre o Vitória, nesta quinta-feira (12), agradou o técnico Enderson Moreira. A atuação positiva do Vovô, sobretudo no primeiro tempo, quando teve chances de construir até um placar mais elástico, foi avaliada pelo comandante alvinegro como um dos melhores desempenhos do time na temporada.

"Tenho que elogiar muito os atleta shoje. A gente fez um primeiro tempo muito digno do que o tocedor espera e do que a gente quer. A gente sempre fala que busca evolução, que não estávamos satisfeito, e foi um primeiro tempo com domínio, boas chances, boas oportunidades, dando poucquissimas chances ao adversário. A gente sai satisfeito pela atuação. Sabendo que poderia ter vencido por um placar mais elástico, mas temos uma vantagem", destacou o treinador.

Um aspecto muito positivo, que foi perceptível e bem destacado por Enderson, foi o comportamento tático da equipe.

"Independente da vontade, da gana e da competitividade, uma coisa que me agradou muito foi a postura tática. Alternamos muito as jogadas. Por dentro, pela direita, pela esquerda, bola parada qualificada, marcamos bem. De uma maneira geral, foi o melhor primeiro tempo que a equipe teve sob o meu comando. Uma postura muito boa, com aquilo que eu prego. Mesmo sem tempo, sem treinamento, mostrar esse tipo de atitude foi muito bacana. Fiquei muito orgulhoso e transmiti isso pra eles", revelou.

A partida da volta contra o time baiano será na próxima quarta-feira (18), às 19h15min, no estádio Barradão, em Salvador. Se avançar de fase, o Ceará irá faturar R$ 2 milhões em cotas.