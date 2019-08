Em meio a indefinição de futuro, Neymar treina separadamente no PSG

Ainda sem ter uma definição de seu futuro, Neymar treinou separadamente, nesta quarta-feira (14), no Paris Saint-Germain. Segundo uma fonte do clube francês revelou à AFP, a ausência do brasileiro da atividade com o restante do elenco segue programação estabelecida pela comissão técnica para a recuperação da lesão no tornozelo direito, que o tirou da Copa América, e não tem a ver com os rumores de negociação envolvendo o atleta.

De acordo com a imprensa espanhola, Barcelona e Real Madrid estariam interessados em contar com o brasileiro para a temporada.

No último fim de semana, o PSG fez sua estreia no Campeonato Francês contra o Nîmes. Neymar não esteve em campo. Nas arquibancadas, torcedores estenderam faixas de protesto e xingaram o atacante, contratado há dois anos por valor recorde (222 milhões de euros, R$ 822 milhões na cotação da época).

Técnico da equipe, o alemão Thomas Tuchel já admite perder o jogador.

"Temos que encontrar soluções sem Neymar. Eu adoro o Neymar, quero continuar contando com ele, com Mbappé e com todo mundo. Mas a realidade é que devemos encontrar soluções sem Ney. Se perdermos Neymar, talvez eu não durma. Não é possível perdê-lo e encontrar alguém que faça as mesmas coisas", disse o treinador após a vitória por 3 a 0 sobre o Nîmes.

As janelas de transferência na Alemanha, na França e na Espanha fecham no dia 2 de setembro. Na Itália, o mercado fechará no próximo dia 23 de agosto, um dia antes da primeira rodada da liga italiana.

A janela do Campeonato Inglês, que registrou mais de 1 bilhão de libras em contratações, fechou no último dia 8 de agosto.