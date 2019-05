Em estreia pelo Campeonato Cearense de Futsal, Ceará encara o Sumov

Depois de uma década sem disputar competições oficiais, a equipe adulta do Ceará estreia, na noite desta segunda-feira (6), pelo Campeonato Cearense de Futsal. O Vovô encara o Sumov, às 20h, no Ginásio Aécio de Borba, localizado ao lado do Estádio Presidente Vargas.

Após 10 anos, o Alvinegro de Porangabuçu retorna às quadras e terá um grande adversário pela frente. Dono de uma filosofia vencedora nas décadas de 1970, 1980 e 1990, o Sumov chegou no nível altíssimo da modalidade conquistado quase 30 títulos em competições nacionais e internacionais.

O Estadual de futsal será dividido em dois grupos com cinco times cada. Na primeira fase, os jogos serão só de ida. As quatro equipes que melhor se classificarem irão passar para as quartas de final. Pires Ferreira Futsal, Sport Club Eusébio e Maranguape Futebol Clube fecham o grupo B ao lado de Ceará e Sumov. No grupo A estão Horizonte, Caucaia, BNB Clube, Jaguaribe e Itapipoca.

Mandante da partida, o Sumov não conseguiu os laudos para liberação de público. Com isso, o jogo será sem torcida.

A competição terá transmissão exclusiva da TV Diário.