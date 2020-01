Edson Cariús garante motivação para jogar no Fortaleza: "Missão diferente"

O grande nome do Ferroviário nas duas últimas temporadas agora mudou as cores da camisa que irá defender. Apresentado oficialmente como reforço do Fortaleza nesta terça-feira (7), Edson Cariús afirmou se sentir motivado com um novo compromisso. No Tubarão da Barra, o atacante foi artilheiro e 35 gols em 54 jogos oficiais.

"Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui vestindo a camisa do Fortaleza, um clube grande. Me sinto motivado para uma missão diferente para que eu possa eu possa corresponder as expectativas de todos", afirmou o atacante.

Artilheiro no Ferroviário, Edson Cariús se destacou por estar sempre balançando as redes dos seus adversários. No Peixe, o atacante foi campeão da Série D do Campeonato Brasileiro e Fares Lopes 2018, além da Taça dos Campeões Cearenses em 2019. Ao todo, foram 35 tentos feitos em 54 jogos. O "faro" de gol do centroavante da cidade de Cariús atraiu atenção de outros clubes.

"Eu tinha outras propostas em mãos, mas acabei optando pelo Fortaleza pelo motivo de jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro, está em um clube grande, com um treinador como o Rogério Ceni. Espero que juntos possamos fazer um Fortaleza cada vez mais forte e conquistar todos os objetivos traçados para 2020", contou o novo reforço do Leão.

Com passagens por equipes do futebol cearense como Iguatu, Barbalha, Quixadá, Uniclinic, Floresta e, o mais recente e onde teve seu maior desempenho, Ferroviário. Agora no Leão, Edson Cariús projeta o ano de 2020.

"Estou vestindo a camisa do segundo grande time do nosso Estado. Espero corresponder à torcida e à diretoria que confiou em mim para que a gente possa fazer um 2020 vitorioso", finalizou o atleta.