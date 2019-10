Edson Cariús desencanta, e CRB empata com Sport na Série B

Enfim, balançou as redes. Artilheiro no futebol cearense, Edson Cariús precisou de quatro jogos para marcar o 1º gol com a camisa do CRB, de Alagoas. E o tento veio com assistência de um conterrâneo, Igor Cariús, deixando tudo igual contra o Sport, 1 a 1, nesta segunda-feira (7), no Rei Pelé. Guilherme fez para os pernambucanos.

Em campo, Cariús não era a única personalidade conhecida do torcedor local. No banco de reservas, o goleiro Fernando Henrique foi titular, enquanto o atacante Willie participou na 2ª etapa, ambos ex-Ceará. À beira do gramado, Marcelo Chamusca comandou o time, que entrou no G-4 da Série B do Brasileiro e somou 39 pontos. Já o Leão da Ilha permanece na vice-liderança, com 46.

Iniciando o duelo no banco de reservas, Cariús entrou em campo aos 12 do 2º tempo e precisou de 10 minutos para empatar. Na temporada, já são 34 partidas e 20 gols - dispundo o posto de maior goleador do futebol nacional.

Contrato

Ídolo do Ferroviário, Cariús rescindiu o contrato com o Tubarão da Barra após a eliminação na Série C. O atleta então assinou com o CRB até o fim da Segundona.

A partir de janeiro de 2020, no entanto, o destino será o Fortaleza, com vínculo por mais uma temporada. Na negociação, o Tubarão da Barra ficou com 40% dos direitos econômicos e federativos do atleta.