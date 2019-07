De volta ao Pici: Fortaleza retoma treinos 'em casa', visando jogo contra o Atlético/MG

Após uma temporada afastado da própria sede, o elenco do Fortaleza voltou a realizar treinamentos no Estádio Alcides Santos, no bairro Pici, nesta sexta-feira (19). A atividade foi a última antes do plantel tricolor viajar para Minas Gerais, onde enfrenta o Atlético/MG no domingo (21), às 16 horas, no Independência, pela 11ª rodada da Série A do Brasileiro.

Avaliada em R$ 3,5 milhões, a reforma foi exigência do próprio Rogério Ceni, que encabeçou um projeto para transformação do espaço em Centro de Excelência. O foco maior da comissão técnica foi o campo, que recebeu a mesma grama da Arena Castelão. Setores como a sala de imprensa, academia e vestiário ainda estão em obras, com prazo para conclusão em quatro meses. Durante o período, a equipe utiliza o CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, como espaço do plantel principal.

Durante o treino, Ceni realizou atividade com bola e esboçou movimentações táticas. A única ausência foi o atacante Osvaldo, que se recupera de uma lesão na panturrilha. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Felipe é desfalque contra o Galo.

Como o meia Mariano Vázquez ainda aguarda regularização, o Leão foi adotar o esquema 4-2-4. A provável escalação é:

Felipe Alves; Gabriel Dias, Roger Carvalho, Quintero e Carlinhos; Araruna e Juninho; Romarinho, André Luís, Kieza e Wellington Paulista.

Na tabela, o Fortaleza é o 13ª colocado, com 10 pontos e vem de duas vitórias consecutivas - Cruzeiro e Avaí. Já o Atlético/MG é o 4º, com 19, e ganhou da Chapecoense na última rodada.