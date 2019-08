Cuca deve promover estreias de Daniel Alves e Juanfran contra o Ceará

Um jogo que promete muito e com vários ingredientes extras. Assim está sendo formatado o confronto entre São Paulo e Ceará, que ocorre neste domingo (18), às 16h.

Além do ótimo momento do Alvinegro cearense, que vem de duas vitórias seguidas e ocupa a primeira metade da tabela (9º lugar), a equipe paulista deverá ter a estreia de duas das principais contratações da última janela de transferências da Europa.

Daniel Alves (melhor jogador da Copa América) e Juanfran (espanhol ex-Atlético de Madrid) estão à disposição do treinador Cuca para estrear com a camisa do tricolor paulista. Esperam apenas detalhes burocráticos para serem regularizados pela CBF. “O Daniel entrou em dois treinos coletivos. Tinha chance de aparecer no BID e vir para o jogo. Então, para domingo quevem, a ideia é contar com ele. Com o Juanfran acontece da mesma forma”, disse Cuca.

Os dois atletas já realizaram coletivos nos últimos treinamentos. Em entrevista coletiva, Cuca não deu pistas de como pretende escalar os dois, mas não será surpresa se optar por Juanfran como lateral direito e Daniel Alves mais adiantado.

"Meu plano para eles é segunda-feira, 15h30, no Centro de Treinamento. Tenho uma semana cheia para colocar em prática o que penso. Lógico, vou dividir com eles e não com a imprensa", completou Cuca.