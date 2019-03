Corinthians confirma que Gustavo está fora de jogo contra o Ceará pela Copa do Brasil

O atacante Gustavo, artilheiro do Corinthians na temporada, está fora da partida desta quarta-feira (13), contra o Ceará, pela Copa do Brasil. A ausência foi confirmada pelo técnico Fábio Carille após o empate por 0 a 0 com o Santos, neste domingo (10), em Itaquera pelo Paulistão.

"Ele continua sem previsão (de volta). Está fora do jogo no Ceará. Vamos monitorando para ver se ele joga no domingo. Ele está fortalecendo, fazendo exercícios e vamos reavaliar", disse o comandante, referindo-se também à partida diante do Oeste, pelo Campeonato Paulista.

O desfalque de Gustavo, que sofreu entorse no tornozelo em uma entrada dura no empate com o São Bento, reabre a disputa pelo comando do ataque corintiano. Neste domingo (10), no duelo contra os santistas, argentino Mauro Boselli foi o escolhido e teve boa atuação. Embora tenha participado de poucos lances de finalização, ele fez bem o papel de pivô em seu primeiro clássico e mostrou a garra em todas as disputas - estilo que a torcida aplaudiu em Itaquera. Em oito jogos, ele fez um gol.

O outro concorrente é Vagner Love, que entrou no segundo tempo e novamente exibiu bom desempenho. Em seu primeiro lance no clássico, ele quase marcou após driblar Gustavo Henrique e chutar cruzado. O artilheiro de 33 anos também tem um gol em sua nova passagem pelo time corintiano.

Carille tem ainda a opção de escalar os dois atacantes, pois Pedrinho sofreu lesão no ombro e será reavaliado nesta segunda-feira. Com isso, Love jogaria mais recuado, com a obrigação de ajudar mais na marcação no meio. "A dor no ombro está incomodando. Vamos fazer exames para ver o que aconteceu", disse o meia.

Ceará e Corinthians se enfrentam na próxima quarta-feira (13), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil