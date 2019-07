Confira lista de jogadores que receberam proposta do Ceará

O Ceará ainda não anunciou reforços na pausa da Série A do Brasileiro durante a Copa América de 2019. Em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (4), o presidente Robinson de Castro revelou os nomes que interessam ao clube alvinegro no mercado de transferências. Vale ressaltar que o Vovô entra em campo pelo torneio nacional dia 15 de julho, às 20 horas, contra o Fluminense, no Maracanã, pela 10ª rodada. Confira a situação dos jogadores analisados: