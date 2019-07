Robinson de Castro comenta sobre contratações para o ataque: "Falta opção no mercado"

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, participou de coletiva de imprensa junto do executivo Marcelo Segurado para anunciar as possíveis contratações do clube para a volta da Série A do Campeonato Brasileiro. O dirigente citou 5 nomes para o setor ofensivo.

"Vamos contratar centroavante sim. Já tentamos trazer o Cariús. Fizemos proposta pro Lucca, embora não seja muito bem um 9. Léo Bonatini, que joga na Inglaterra, tem um valor caro. Tentamos trazer o Lucas Barrios, mas também é uma incerteza. Podemos cravar que ele vai chegar e resolver? Claro que não", afirmou.

O presidente continuou a lista e comentou sobre a situação de Felippe Cardoso, atacante do Santos que deve vir para o Vovô.

"Outro nome colocado: Lucão. Mas a primeira opção dele é a China. Existem 4 clubes brasileiros interessados, um deles o Ceará. Neste momento, o empresário do atleta só quer conversa com os chineses. Próximo jogador: Felippe Cardoso. Fez todos os testes físicos que você pode imaginar. Apesar das diferenças com o Santos, o agente do atleta foi incisivo quanto à decisão de vir pro Ceará. Faltam detalhes jurídicos", disse Robinson.

Para o meio campo, o clube tenta a volta de Lima, de 23 anos, que está emprestado pelo Grêmio para o Al-Wasl, dos Emirados Árabes. O meia atuou pelo Vovô no segundo semestre de 2017 e agrada muito a diretoria.

"Todo mundo sabe da nossa relação com o Lima. É um jogador multifunção, e quer vir para o Ceará. Precisamos de um acerto na questão financeira pois ele é muito valorizado. Por ser o Lima, mesmo não estando em condições de fazer grandes contratações, vamos tentar viabilizar", contou o dirigente.

Além do ataque, o Ceará quer alguém experiente para o gol. Para outras posições, o presidente julga que a equipe já está bem recheada.

"Precisamos de um goleiro e de um atacante, camisa 9. Nas demais opções, temos peças. Estamos procurando jogadores experientes, como um goleiro. A ideia é, para o gol, definir um nome até sexta-feira", disse.

Vários atletas do meio pra frente estão em transição para retornar aos gramados. Robinson acredita que a volta deles será de grande ajuda ao Alvinegro. "Temos 5 jogadores que vão incrementar nosso plantel: William Oliveira, Felipe Silva, Juninho Quixadá, Wescley, e Mateus Gonçalves", falou o presidente.

O Ceará, em 13º na tabela do Brasileirão, enfrenta o Fluminense após a Copa América, no Maracanã, às 20h da segunda-feira (15).