Com Mateus Farias na lista, Ceará integra 10 atletas da base no elenco profissional

Buscando fortalecer sua equipe para 2020 e valorizar suas categorias de base, o Ceará divulgou uma lista com 10 atletas formados pelo clube que estão sendo integrados ao elenco principal. Entre eles está Mateus Farias, lateral-esquerdo que chegou a ser elogiado pelo técnico Argel Fucks no ano passado.

O Alvinegro de Porangabuçu está cada vez mais buscando revelar suas pratas da casa. Para a temporada atual, o Vovô subiu 10 jogadores que atuaram pelo Sub-20 e Sub-23 do clube em 2019. Lateral-esquerdo que chamou atenção de Argel Fucks durante os treinamentos do ano passado, Mateus Farias está na lista. O atleta que já treina entre os profissionais desde o ano passado está representando o time na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior e irá se reapresentar ao time principal após a disputa da Copinha juntamente com o goleiro André.

Outro nome importante também é o de Rafael Carvalheira. O atacante chegou ao Vovô por empréstimo do Flamengo para o Sub-20 e se destacou com gols 11 gols em 16 partidas, além de assistências. Seu vínculo foi encerrado ao fim do ano passado com o clube carioca. Seu novo contrato com a equipe cearense, agora em definitivo, vai até o fim do ano.

Veja abaixo a lista completa.

Carlos (goleiro)

André (goleiro)

Gabriel Lacerda (zagueiro)

Alan (zagueiro)

Jadson (volante)

Lucas Bessa (volante)

Mateus Farias (lateral-esquerdo)

Kelvyn (meia e lateral esquerdo)

Rafael Carvalheira (meia atacante)

Cristiano (atacante)

Igor Reis (atacante)