Com golaço de Leandro Carvalho, Ceará arranca empate com o Corinthians em Itaquera

O tabu cearense em Itaquera segue mantido! Após sofrer dois gols no 1º tempo, o Ceará foi buscar o resultado contra o Corinthians e conseguiu um empate neste sábado (7): 2 a 2. Os gols do Timão foram marcados por João Lucas, contra, e Vagner Love, enquanto o Vovô deixou tudo igual através de Thiago Galhardo e Leandro Carvalho, olímpico, em partida válida pela 18ª rodada da Série A do Brasileiro. Foi até terceira partida entre os times no estádio, com o Alvinegro de Porangabuçu vencendo duas e empatando uma.

O placar deixa o Ceará provisoriamente na 12ª colocação na tabela, com 21. Na próxima rodada, o time de Enderson Moreira volta para casa e encara o Botafogo na Arena Castelão, sábado (14). A partida ocorre às 21 horas e fecha o 1º turno do Brasileirão.

Já o Corinthians segue em 3º, com 32 pontos. A equipe paulista vai enfrentar o Fluminense, domingo (15), na 18ª rodada. O jogo ocorre às 16 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Primeiro tempo

Felippe Cardoso participou bem da partida Foto: Israel Simonton / Ceará

O Ceará começou equilibrando o duelo em Itaquera. Diante de um Corinthians que buscava crescer pelas laterais, o Vovô se fechou bem e fez uma partida segura, sem sustos. A melhor chance da partida até os 20, inclusive, foi do Vovô: chute cruzado de Wescley que parou nas mãos de Cássio, com Lima errando o tempo da bola e perdendo o rebote na pequena área.

O panorama então foi completamente alterado dois minutos depois. Quando Matheus Vital, em uma jogada sem perigo, fez cruzamento para grande área. João Lucas, inteiro no lance, subiu com vontade, mas cabeceou contra a meta de Diogo Silva, abrindo o placar para os corintianos.

O lance desestabilizou o Alvinegro de Porangabuçu, que passou a dar mais espaços. O time até chegou ao empate com Felippe Cardoso, aproveitando cobrança de escanteio de Ricardinho, mas o tento foi anulado após chegacem do árbitro de vídeo (VAR). Aos 36, o Corinthians foi letal ao aproveitar contra-ataque e fechou o placar no 1º tempo. Na jogada, Love recebeu de Clayson, deixou Tiago Alves no chão e chutou travado com João Lucas. A bola sobrou para o centrovante, que chutou no canto esquerdo.

Segundo tempo

Galhardo chegou ao 8º gol no Brasileirão, assumindo a vice-artilharia da elite nacional Foto: Israel Simonton / Ceará

Na volta do intervalo, o Ceará adiantou a marcação e entrou na partida. Aos 9, Galhardo limpou a marcação e chutou para grande defesa de Cássio.

Mostrando poder de reação, o Vovô passou a ditar o ritmo do jogo. Aos 13, o meia aproveitou lançamento de Ricardinho, dentro da área, e venceu o goleiro: 2 a 1.

Melhor na partida, o Ceará até teve chance de empatar, aos 20, mas Galhardo despediçou. Com o Corinthians neutralizado, o Vovô buscava o resultado e esbarrava no último terço do campo.

A recompensa então veio aos 47, quando Leandro Carvalho cobrou escanteio direto para o gol de Cássio: 2 a 2. O golaço interrompeu uma sequência negativa da equipe, que vinha de três derrotas consecutivas no Brasileirão.

Ficha técnica

Corinthians 2x2 Ceará

Local: Arena Itaquera

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Cartões amarelos: Clayson (COR) e Tiago Alves (CEA)

Gols: João Lucas - 22' 1ºT (1x0); Vagner Love - 36' 1ºT (2x0); Galhardo - 13' 2ºT (2x1); Leandro Carvalho - 47' 2ºT (2x2)

Corinthians: Cássio; Danilo Avelar (Carlos Augusto), Gil, Manoel e Michel; Gabriel, Júnior Urso, Matheus Vital e Jadson (Gustavo); Clayson (Ramiro) e Vagner Love. Técnico: Fábio Carille

Ceará: Diogo Silva; Tiago Alves, Valdo, João Lucas e Samuel Xavier; Fabinho, Ricardinho (Willian Oliveira), Thiago Galhardo, Lima (Felipe Silva) e Wescley (Leandro Carvalho); Felippe Cardoso. Técnino: Enderson Moreira.