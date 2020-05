Com Clodoaldo, Fortaleza arrecada R$ 400 mil em promoção de produtos

Com a pandemia do coronavírus e queda nas receitas, os clubes tem usado da criatividade para arrecadar e minimizar os prejuízos. E o Fortaleza, realizou na última semana, a promoção "Descoach Tricolor - Transformando seus sonhos em desconto", arrecadando mais de R$ 400 mil. Na iniciativa, que teve o "baixinho" Clodoaldo, um dos grandes ídolos da história tricolor, o torcedor encontrou produtos com 50% de desconto para compras acima de R$ 50.

O clube utilizou a imagem do eterno ídolo, de terno, o chamando de "ClodoCoach".

"O Clodoaldo já fazia sucesso na internet em páginas que ligavam a figura dele a conselhos de coaching. Eram páginas de humor que faziam uma relação curiosa e engraçada. Foi então que surgiu a ideia de realmente assumir oficialmente a brincadeira. Dessa vez, ajudando os tricolores a conquistarem seu sonho de adquirir uma camisa oficial", explicou o diretor de marketing Marcel Pinheiro.

As camisas oficiais foram os produtos mais vendidos, entre elas os modelos Tríplice, Glória Sul-Americana e Jangada e Poesia, além de vários copos temáticos do clube. A promoção não era cumulativa e, inicialmente, foi lançada com validade até o dia 15 de maio, sendo prorrogada posteriormente até o último domingo (17).