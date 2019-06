Com brilho de Amandinha, Leoas do Sul conquistam Copa Intercontinental de futsal

A cearense Amandinha, eleita cinco vezes a melhor jogadora de futsal do mundo, garantiu mais um feito na carreira. A craque liderou a equipe catarinense Leoas do Sul diante do Atlético Navalcarnero-ESP, neste domingo (23), e conquistou a primeira edição da Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes da categoria.

Após perder o primeiro jogo por 3 a 1 na Espanha, o time brasileiro precisa vencer o rival no tempo normal e também na prorrogação, em confronto disputado no ginásio Jones Minosso, em Lages, Santa Catarina. A etapa regulamentar então terminou pelo mesmo placar para as Leoas, que marcaram com Greice, duas vezes, e May - Maria Navarro descontou. No tempo extra, as espanholas até abriram o marcador, mas foi Amandinha que brilhou e garantiu a virada e a taça inédita com dois gols.

"Nós enfrentamos o campeão europeu, uma grande equipe e vencê-las foi histórico. Jogar contra equipes assim nos faz buscar o nosso melhor. A torcida também jogou junto, até no momento da prorrogação, quando saímos atrás. O time todo está de parabéns porque conseguimos essa vitória graças ao grande grupo de jogadoras que a gente tem", declarou Amandinha.

Para além do triunfo, Amandinha também protagonizou a cena mais incrível da decisão. Quando as Leoas venciam por 1 a 0, a cearense arrancou do campo defensiva, ganhou de uma rival na velocidade e, quando a espanhola Lety tentou o desarme, a número 10 brasileira jogou a bola entre as pernas da marcadora, que se desequilibrou e caiu. A jogada levou a torcida ao delírio e viralizou nas redes sociais.