Clássico-Rei é interrompido para retirada de faixa que criticava VAR

O Clássico-Rei deste domingo (10) foi paralisado pela arbitragem por conta de uma manifestação da torcida do Fortaleza contra o árbitro de vídeo (VAR). Aos 21 minutos do 1º tempo, o juiz paulista Flávio Rodrigues identificou uma faixa com os dizeres "Parem! VAR já chega" e aguardou a retirada do material para dar continuidade ao jogo.

A retirada ocorreu após o capitão tricolor Wellington Paulista solicitar a compreensão dos torcedores. Ao todo, a partida foi interrompida por dois minutos.

Na arquibancada, alguns torcedores levaram cartazes criticando o recurso tecnológico. As críticas se acentuaram porque, na 30ª rodada, as torcidas de Vovô e Leão ficaram na bronca com os jogos diante de Palmeiras e Atlético-MG, respectivamente.

A operação do VAR para o duelo cearense na Arena Castelão é responsabilidade de Marcio Gois, enquanto os bandeirinhas são Alex Ang e Neuza Ines. Toda a equipe é de São Paulo.