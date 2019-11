Chapecoense só terá um zagueiro de ofício contra o Ceará

Para o confronto diante do Ceará, no próximo domingo (17), a Chapecoense só terá um zagueiro de ofício à disposição do técnico Marquinhos Santos. Se trata de Hiago, jovem que é revelação das categorias de base do clube catarinense. Os demais defensores estão sendo tratados pelo departamento médico do clube.

Além de Maurício Ramos e Gum que estão lesionados, Rafael Pereira, ex-Ceará, com uma luxação grave no ombro esquerdo, e Douglas, que se recupera de uma contratura na região lombar, tiveram contusões confirmadas na última terça-feira (12) e não terão condições de entrar em campo contra o Alvinegro de Porangabuçu neste fim de semana. Neto segue fazendo trabalhos de transição devido as cirurgias feitas depois da tragédia aérea em 2016, na Colômbia.

Único zagueiro de ofício apto para atuar, Hiago tem 22 anos e foi revelado pela Chapecoense. Neste ano, o atleta disputou apenas nove jogos. Seis foram pelo Campeonato Catarinense e apenas três pelo Brasileirão. Sua última partida foi no empate por 1 a 1 com o Bahia, pela 31ª rodada, quando atuou 45 minutos. O volante Amaral deve ser improvisado para formar dupla de zaga com o jovem.

Na vice-lanterna da disputa nacional, a Chape tem somente 22 pontos conquistados em 32 jogos e vem de três rodadas seguidas sem saber o que é vencer. Já o Vovô, em 15º, somou 36 pontos e luta para se distanciar, o quanto antes, da zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos, o time comandado por Adilson Batista conquistou duas vitórias, sofreu duas derrotas e teve um empate.

As equipes se enfrentaram no primeiro turno, pela 14ª rodada, e o time cearense saiu de campo com vitória maiúscula pelo placar de 4 a 1. Artilheiro da equipe alvinegra com 10 gols, Thiago Galhardo balançou as redes dos catarineses em três oportunidades e Felippe Cardoso fechou a goleada. Renato Kaizer fez o "gol de honra" do time de Chapecó. A partida foi realizada em solo cearense, na Arena Castelão.

Domingo (17), Chapecoense - SC e Ceará se enfrentam, às 18h, na Arena Condá, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A vitória pode levar o Vovô para a 13ª colocação.