Chapecoense desiste de contratar técnico Lisca

A diretoria da Chapecoense desistiu de contratar o técnico Lisca. Buscando uma opção no mercado para dirigir o clube na Série A do Brasileiro, o nome favorito era o do ex-comandante do Ceará, que chegou a negociar as bases salarias com o time de Condá nesta terça (11). Ao GloboEsporte.com, no entanto, o clube informou que o comandante "tem o desejo de iniciar um trabalho desde o princípio e não tem intenção de assumir nenhum compromisso neste restante de ano".

Na Chape, o objetivo seria evitar o rebaixamento ao término do Brasileirão - passadas 18 rodadas, a equipe está na vice-lanterna, com 14 pontos. Após a demissão de Ney Franco, em julho, o time ascendeu o interino Emerson Cris ao cargo, mas o desempenho foi insatisfatório: 28,50% de aproveitamento em sete partidas.

O último trabalho de Lisca foi no Vovô, quando assumiu o time em 2018 e impediu o rebaixamento no Brasileirão. O desligamento do cargo ocorreu em abril com o vice-campeonato estadual, ao perder o título para o Leão na decisão. Na temporada, o treinador foi sondado por CSA e Vitória, sem acerto.