Cerca de 8 mil ingressos já foram vendidos para Ceará x Flamengo, no domingo (25); veja os valores

Ceará e Flamengo se enfrentam no domingo (25), às 19h, pelo Brasileirão e quase 8 mil bilhetes já foram vendidos para as duas torcidas, segundo assessoria do clube cearense. A venda teve início neste domingo (11) nas lojas oficiais do clube e no site cearasc.com/ingresso.

> Veja a tabela do Brasileirão

Confira os preços e os acessos das torcidas:

Torcida do Ceará

Cadeira Superior Norte (portões P, R e N): R$ 50,00(inteira) e R$ 25,00 (meia)

Cadeira Superior Central (portões J e L): R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Cadeira Inferior Norte (portões M, O e Q): R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Cadeira Inferior Central (portões I e K): R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Cadeira Especial (portão A2): R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Cadeira Premium (portões A1 e A2): R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia)

Torcida visitante

Cadeira Superior Sul (portões B, D e F): R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia)