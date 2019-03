Ceni promete usar força máxima do Fortaleza contra o Guarany

O Fortaleza se reapresenta nesta segunda (25) e treina à tarde, no CT de Maracanaú, iniciando os preparativos para o jogo contra o Guarany, pela semifinal do Campeonato Cearense. Após uma viagem ao Maranhão, onde a equipe usou os reservas, empatou com o Moto Club e selou classificação às quartas da Copa do Nordeste, o técnico Rogério Ceni espera contar com o plantel titular na quarta (27), às 21h30, no Estádio do Junco, diante do Cacique do Vale.

"Acho muito difícil jogar em Sobral e sacramentar o jogo. Quero usar os jogadores que ficaram treinando, na terça, a gente viaja. Vou tenta utilizar a maioria dos jogadores que ficaram em Fortaleza", pontuou, se referindo aos atletas Roger Carvalho, Edinho, Dodô, Felipe, Paulo Roberto, Derley, Gabriel Dias, Osvaldo e Éderson.

A sequência de jogos do Fortaleza na temporada e o excesso de viagens têm afetado o desempenho tricolor. Das 14 partidas na temporada, o Leão venceu cinco jogos, sendo a última diante do Floresta, na Arena Castelão. Ceni garantiu que a queda de produção é normal devido às características do elenco.

"É natural que eles sintam esse cansaço. Jogadores com característica de velocidade e de explosão, que vão sentindo depois. Fora o caso de jogador que fez estreia, jogadores que chegaram há cinco dias, dez, três semanas", afirmou.

Para enfrentar o Cacíque do Vale, o Tricolor tem os desfalques do zagueiro Quintero e do lateral-direito Carlinhos, suspensos, além do recém-chegado Nathan, que está departamento médico. A partida de volta é dia 3 de março, às 21h30, na Arena Castelão.