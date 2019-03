Opinião: Fortaleza teve futebol pequeno contra o Floresta

Tão aclamado pelo título brasileiro da Série B em 2018, a verdade é que o Fortaleza teve futebol pequeno contra os meninos da Vila Manoel Sátiro, nesta quarta-feira (20). Jogando na Arena Castelão com quatro atacantes, o time sofreu diante do Floresta, que dominou as principais ações ofensivas do confronto.

A classificação de ambos, um alento. O que não pareceu certo foi o placar: o Verdão merecia vencer. Diante de um Leão acuado, a equipe alviverde parou nas mãos do goleiro Felipe Alves, que fez sua melhor exibição com a camisa tricolor.

O sinal de alerta no Pici precisa ser ligado, na verdade, faz um tempo. Nervoso com a bola no pé e sem saber o que fazer nos poucos momentos com a posse, o Fortaleza escolheu se acomodar sobre o resultado parcial - gol de Éderson aos 3 minutos - e achou que tocar a bola com os zagueiros era um plano viável, não foi.

Só de escanteios, o Verdão teve 12 na partida. Finalizações foram 15 e a posse de bola terminou amplamente superior. Podemos tomar nota de Zé Carlos, Erison e o capitão Marconi, que ditaram o ritmo da equipe, principalmente, pela lateral esquerda.

No fim, cabe o reinício da mentalidade. As lições ficam para Ceni, pela covardia, e Kobayashi, pela indefinição no arremate, para projeção das semifinais do Campeonato Cearense. Os adversários agora são outros: Ceará e Guarany de Sobral.

Ficha Técnica

Fortaleza 2x1 Floresta

Competição: 7ª rodada do Campeonato Cearense

Data: 20/03/2019

Horário: 21h30

Local: Arena Castelão

Árbitro: Péricles Cortez (RJ)

Gols: Éderson - 03´/1º T (1-0), Marcinho - 40’/2º T (2-0) e Erison - 43’/2º T (2-1)

Cartões amarelo: Carlão (FLO), Marconi (FLO), Thalison (FLO), Carlinhos (FEC) e Quintero (FEC)

Cartões vermelho: Quintero (FEC)

Fortaleza: Boeck; Araruna, Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Paulo Roberto, Dodô; Éderson; Edinho (Marcinho), Osvaldo (Derley) e Wellington Paulista (Júnior Santos). Técnico: Rogério Ceni

Floresta: Carlão; Danrley, Regineldo, Caça-Rato, Zé Carlos; Marconi, Thalison (Wallace), Renê (Bryan), Erison; Alisson e Tavares (Eugênio). Técnico: Paulinho Kobayashi