Cearense Silvana Lima garante vaga em Tóquio-2020

Nunca imaginei que um dia eu iria representar meu país, depois de tanta luta, hoje estou aqui graças a Deus pra dizer que meu grande sonho acaba de ser realizado! Estarei nas olimpíadas de 2020. Quero agradecer de coração a todos que acreditaram em mim, principalmente meus patrocinadores por todo apoio. Estou muito feliz graças a Deus. Obrigada minha torcida e principalmente a minha família que sempre esteve ao meu lado, amigos e fãs. #silolimpidas2020 Congratulations Silvana Lima for making history as one of the 18 athletes the WSL Championship Tour will provisionally qualify for the Tokyo 2020 Summer Olympic Games. @silvanalimasurf_