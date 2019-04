A cearense Mabelly Lima voltará a participar do Campeonato Europeu de Luta Livre Esportiva, que será disputado no dia 8 de junho, em Paris, na França.

Na edição 2018 do torneio, a lutadora, que é natural do Município de Limoeiro do Norte, faturou duas medalhas de ouro.

No currículo de lutadora de MMA, Mabelly Lima tem um cartel de oito vitórias e apenas uma derrota. A cearense foi uma das participantes da última edição do Contender Series Brasil, o reality show do UFC.