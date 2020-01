Ceará x Ferroviário: veja valores dos ingressos e pontos de venda

O Ceará estreia na 2ª fase do Campeonato Cearense contra o Ferroviário na quarta-feira (29), às 20 horas, no estádio Presidente Vargas (PV). Mandante na partida, o Vovô definiu que a torcida alvinegra ocupará as arquibancadas azul, laranja e a cadeira social. Os ingressos variam entre R$ 30 e R$ 80 (inteira).

A comercialização ocorre nas lojas oficiais do clube e na Escola Fábrica de Craques. O sócio-torcedor adimplente terá acesso garantido ao jogo, sendo necessária apenas a apresentação das carteirinhas na entrada do PV.

Os torcedores que tiveram planos expirando em dezembro de 2019 e janeiro de 2020 (exceto o Time do Povo), também terão direito à entrada. Para o grupo, será necessária a ida a uma das lojas do Vovô para a retirada do ingresso.

Valores dos ingressos

Torcida do Ceará

Arquibancada Azul (Acesso pela Rua Marechal Deodoro): R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Arquibancada Laranja (Acesso pela Rua Paulino Nogueira): R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Cadeira Social (Prédio Central - Acesso pela Rua Costa Souza): R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Torcida do Ferroviário

Arquibancada Amarela (Acesso pela rua Costa Souza): R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Confira os pontos de venda