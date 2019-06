Ceará tenta a contratação de Walter, goleiro do Corinthians

Em busca de um goleiro para a sequência da temporada, o Ceará mira a contratação de Walter, do Corinthians. O jogador tem vínculo com o time paulista até dezembro e não terá o contrato renovado. O arqueiro é o terceiro procurado pelo Vovô após a lesão de Richard, que rompeu ligamento do joelho direito e deve retornar em 2020. Os outros nomes da lista foram: Anderson (Santa Cruz) e Lucas França (Cruzeiro).

Aos 31 anos, Walter é o reserva imediato de Cássio, que foi convocado pela seleção brasileira para a disputa da Copa América. Desde 2013 na equipe, o goleiro participou de 77 jogos e sofreu 66 gols. O diretor de futebol do clube, Dulio Monteiro Alves, afirmou que o melhor caminho para o atleta é buscar um novo time. Dentre os cotados, o Fluminense também aparece como possível destino.

A expectativa da diretoria do Ceará é definir um substituto durante o torneio continental, que paralisa a Série A do Brasileiro até 13 de julho. A delegação alvinegra se reapresenta dia 24 de junho, às 15h30, no CT de Porangabuçu. No elenco, o técnico Enderson Moreira tem à disposição: Diogo Silva, Fernando Henrique e Matheus Cabral.