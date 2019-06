Ceará negocia empréstimo de goleiro do Cruzeiro

Depois de descartar a vinda de Anderson, do Santa Cruz, o Ceará já negocia com outros goleiros. Um que tem negociações adiantadas é Lucas França, do Cruzeiro, que estava no Nacional da Ilha da Madeira. O Vovô negocia o empréstimo do goleiro até o final do ano e tem a concorrência do Vitória/BA, clube que disputa Série B.

O goleiro Lucas retornou ao Cruzeiro após o fim do Campeonato Português e treinou nesta quinta-feira.

O Ceará não confirmou o interesse, mas em entrevista coletiva, o presidente do clube, Robinson de Castro, garantiu que o clube está próximo de fechar com um goleiro, citando o perfil ideal.

"Estamos no mercado por um goleiro jovem. Que seja bem formado nas categorias de base, alguém que tenha condições de evoluir ainda mais tecnicamente. Alguns nomes já foram passados ao Enderson, falta só o aval dele de que qual a gente faz a proposta. É a posição mais urgente nossa", afirmou Robinson.

Histórico

Em Portugal, Lucas França fez sete partidas pelo Nacional, sendo todas elas pelo Campeonato Português, e, em cinco vezes, como titular. Ele levou 12 gols nas partidas que entrou em campo. O Nacional terminou a competição em penúltimo lugar e foi rebaixado para a segunda divisão.

Revelado nas categorias de base do Cruzeiro, ele chegou aos profissionais em 2016, aos 20 anos. Ele defendeu a meta celeste em quatro jogos.