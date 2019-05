Ceará fez proposta por goleiro Anderson, do Santa Cruz

Na busca por um goleiro após ser confirmada a lesão de Richard, que só volta a jogar em 9 meses, o Ceará já busca um novo camisa 1 e fez uma proposta por Anderson, do Santa Cruz, segundo o empresário do jogador, Anderson Silva. O jogador de 21 anos chamou a atenção do Alvinegro cearense após uma exibição notável na partida vencida pelo Vozão por 2 a 1 contra o time coral, pela Copa do Nordeste, quando fez defesas espetaculares.

Entretanto, a negociação não depende apenas de um acerto entre Ceará e Santa Cruz, que disputa a Série C do Brasileiro. O Palmeiras, clube que detém os direitos do atleta, já está ciente do interesse do Vozão e comunicou ao Santa Cruz. O Vínculo com o Santa vai até o final da Série C, enquanto do Verdão, até o fim de 2019.

O empresário do jogador deixou claro que a resolução passa entre Palmeiras e Santa Cruz.

"Realmente existe um interesse do Ceará. Só que Anderson, a princípio, quer continuar trabalhando no Santa Cruz e cumprir o contrato dele. Financeiramente a proposta é boa, mas se fosse por dinheiro, Anderson já teria deixado o clube antes. Agora é uma questão para Palmeiras e Santa Cruz resolverem", disse Anderson Silva, empresário do atleta, ao GloboEsporte.com.

Hoje o Vozão conta com Diogo Silva - que foi titular com Enderson Moreira até a 4ª rodada da Série A até Enderson Moreira dar uma chance a Richard contra o Grêmio - Fernando Henrique, e Matheus Cabral.