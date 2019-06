Ceará retorna aos treinos com foco no reinício do Brasileirão

Após 10 dias de folga, o elenco do Ceará retornou aos treinos. O grupo se reapresentou nesta segunda-feira (24), no CT de Porangabuçu, e contou com os retornos de Ricardo Bueno, Juninho Quixadá e Wescley. A tarde da equipe foi dedicada a realização de exames, trabalhos físicos e atividade no gramado.

Juninho Quixadá, Wescley e William Oliveira, que se recuperam de lesão, aproveitaram a pausa da Copa América para realizar trabalhos específicos. Leandro Carvalho também retornou aos treinos antes que o resto do grupo.

Restam 21 dias até o próximo compromisso do Vovô, contra o Fluminense. O jogo contra os cariocas acontece no dia 15 de julho, fora de casa.

Boletim do Departamento Médico

- Bergson (atacante): Contusão na posterior da coxa esquerda. Lesão aconteceu nos minutos iniciais da partida contra o Vasco, no dia 13/06. Previsão de duas semanas para entrar em transição.

- Richard (goleiro): Atleta em pós-operatório, após ruptura no ligamento cruzado do joelho direito.

- Wescley (meia), William Oliveira (volante) e Juninho Quixadá (meia): Atletas em fase final de transição.