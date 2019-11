Ceará perde por 4 a 1 de virada contra o Flamengo no Maracanã e pode entrar na zona nesta rodada

De virada, o Flamengo venceu o Ceará no Maracanã nesta quarta-feira (27), por 4 a 1. O Vovô abriu o placar com Thiago Galhardo no 1º tempo mas, depois de alterações do treinador Adilson Batista, o campeão brasileiro fez 3 com Bruno Henrique na 2ª etapa e um de Vitinho. Resultado mantém Ceará a 1 ponto da zona do rebaixamento na tabela do Brasileirão.

O jogo

O 1º tempo no Maracanã foi como esperado: Flamengo no controle das ações, pressionando o Ceará e ocupando o campo defensivo do visitante. Com metade do time formado pelos reservas, o técnico Jorge Jesus montou o campeão nacional num 4-2-3-1 com Diego sendo o principal articulador pelo meio, costruindo as jogadas desde trás. Bruno Henrique, pela ponta esquerda, foi o desafogo rubro-negro.

No lado alvinegro, Adilson Batista optou por não usar atacantes. Galhardo era a única referência ofensiva no setor ofensivo, em um 4-5-1 que buscou explorar os contragolpes, mas com pouca velocidade. Samuel Xavier, em váris oportunidades, saiu da lateral direita para o meio, com Fabinho cobrindo sua função.

Em um desses contra-ataques, Felipe Silva driblou Rodinei pela esquerda e tocou para a pequena área, onde Thiago Galhardo se esticou para estufar as redes de Diego Alves, abrindo o placar aos 26 minutos.

Postado ainda mais na defesa, o Vovô suportou pressão ainda maior do time da casa, que colocou Vitinho no lugar de Reinier para ter mais opção pelas pontas.

No intervalo, Adilson Batista tirou o autor do gol, Thiago Galhardo, para formar um trio de zaga com a entrada de Tiago Alves. Do outro lado, Jorge Jesus tirou Diego para Lincoln, atacante, aumentar a pressão sobre o Alvinegro.

Aos 20 minutos, Bruno Henrique começou a reação. Após cruzamento pela esquerda, Lincoln cabeceia para o camisa 27, que superou a zaga pelo alto para igualar o marcador.

Ceará não teve forças para segurar o campeão nos 45 minutos finais Foto: André Durão/Flamengo

Nove minutos depois, a virada veio. Bruno Henrique se antecipou à marcação na área após cruzamento de Arrascaeta pela direita, sem chances para a defesa alvinegra, estufando as redes de Diogo Silva, fazendo 2 a 1.

O hat-trick do atacante veio aos 40 minutos, depois de Arrascaeta cobrar falta na direita de Diogo Silva, que dá rebote e Bruno Henrique aproveita para fazer seu 3º no jogo.

Sem reação, o Ceará ainda levou o 4º nos acréscimos. Vitinho fez bela jogada pelo meio e chutou de esquerda na entrada da área, ampliando a vantagem e fazendo a festa no Maracanã.

Após a goleada, o Flamengo recebeu a taça de campeão da Série A do Brasileirão.

Na próxima rodada, o Ceará recebe o Athletico/PR na Arena Castelão, às 19h, neste sábado (30). No domingo (1), o rubro-negro visita o Palmeiras, às 16h, pela 36ª rodada.