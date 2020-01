Ceará lança concurso para escolha do 3º uniforme por torcedores

O Ceará oficializou neste domingo (26) o concurso para escolha do 3º uniforme do clube em 2020. A iniciativa é mais um passo no planejamento estratégico alvinegro de aproximação com o torcedor. Os interessados em participar devem encaminhar os modelos sugeridos até o dia 31 de janeiro.

Em nota, o time informou que serão escolhidos cinco finalistas. O envio do material precisa ser encaminhado nos padrões JPG e PDF vetorial ao e-mail terceiracamisa@cearasc.com e cada candidato pode enviar apenas um projeto com camisa, calção e meião.

Uma comissão interna do Vovô irá selecionar os principais modelos entre os dias 3 e 5 de fevereiro. Na sequência, o concurso será aberto ao torcedor em link a ser divulgado. A votação ocorrerá entre os dias 06 e 19 do mês. O "campeão" será divulgado no dia 2 de junho, dia do aniversário de 106 anos do Vozão.

Premiação

O vencedor do concurso irá receber como premiação um modelo do novo uniforme (camisa, short e meião), um ano gratuito de adesão a um dos planos de sócio-torcedor e um crédito no valor de R$ 500,00 para aquisições de produtos nas lojas oficiais do Vozão. Os concorrentes que ficarem entre o 2º e o 5º lugar receberão crédito no valor de R$ 500 para compra de materiais oficiais.

Toda a divulgação será por meio do site oficial ou das redes sociais do Time do Povo. Para ter acesso ao regulamento completo da promoção, o torcedor alvinegro deve acessar o link https://vozao.net/regulamentoConcurso. O arquivo base do layout deve ser acessado pelo link https://vozao.net/mockupsConcurso.