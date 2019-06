Ceará inicia venda de ingressos para partida contra o Bahia

Nesta terça-feira (4), o Ceará começou a vender os ingressos para o jogo contra o Bahia deste sábado (8), às 19h30, na Arena Castelão. Para a oitava rodada do Campeonato Brasileiro, os bilhetes serão vendidos nas lojas oficiais do clube, além do site cearasc.com/ingresso. Contra o Santos, o público foi o 6º maior do Brasil em 2019, e o segundo maior no Brasileirão, com mais de 50 mil presentes.

O Vovô, 11º colocado, está a quatro pontos de distância do Bahia, na 6ª posição. Na temporada passada, o Alvinegro perdeu as duas partidas contra o adversário no Brasileiro.

Veja os valores dos ingressos:

Torcida do Ceará

Cadeira Inferior Norte (portões M, O e Q): R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Cadeira Inferior Central (portões K e I): R$40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Cadeira Inferior Sul (portões C e E): R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Cadeira Especial (portão A2): R$ 80,00(inteira) e R$ 40,00 (meia)

Cadeira Premium (portões A1 e A2): R$ 140,00(inteira) e R$ 70,00 (meia)

Torcida visitante

Cadeira Especial (portões A5) R$ 80,00 (inteira) R$ 40,00 (meia)