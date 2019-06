Público de Ceará e Santos é o maior do futebol cearense em 2019 e o 2ª da Série A

O Ceará fez uma grande festa para comemorar os 105 anos de história neste domingo (2). O resultado não foi positivo, com vitória do Santos por 1 a 0, mas a torcida compareceu, abraçou a equipe e fez um espetáculo com direito à mosaico, imagem em 3D, bandeirão, hino do clube especial e muito incentivo nas arquibancadas. A Arena Castelão registrou 49.809 pagantes na partida, garantindo o recorde do futebol local em 2019, segundo maior público da Série A e o 7ª maior do Brasil. Somando gratuidades, o público total foi 50.809 espectadores.

>Sampaoli se emociona com festa da torcida do Ceará: "Me surpreendeu muito"

No momento do hino nacional, a torcida do Ceará exibiu uma imagem em 3D aos jogadores com o escudo do clube Foto: Caio Ricard / SVM

O mosaico alvinegro preencheu toda a Arena Castelão e teve um bandeirão no centro Foto: Raisa Martins

A diretoria alvinegra informou uma arrecadação de R$ 769.376,00 no borderô do confronto. Antes da bola rolar, atletas das categorias da base, jogadores da equipe feminina que disputa a Série A2 Brasileira e o time de futebol americano Ceará Caçadores, que anunciou parceria com o Vovô, formaram o número 105 no centro do campo.

O time de futebol americano Ceará Caçadores participou da comemoração Foto: JL Rosa / SVM

O Vozão também teve um traje de gala para a partida. Com cartola na cabeça e vestimenta de baile, o mascote animou os torcedores durante o aniversário alvinegro.

Vozão usou uniforme especial para a festa de aniversário do Ceará Foto: Lucas Catrib

Recorde

O maior público no Brasil foi registrado pelo Flamengo, na derrota por 1 a 0 para o Peñarol-URU, pela Libertadores. No Maracanã, dia 3 de abril, 61.576 torcedores assistiram ao duelo.

No Brasileirão, a marca também é do rubro-negro carioca. Dessa vez com vitória sobre a Chapecoense por 2 a 1, no mesmo estádio. O jogo aconteceu dia 12 de maio e contou com 57.494 espectadores.