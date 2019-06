Sampaoli se emociona com festa da torcida do Ceará: "Me surpreendeu muito"

O Santos venceu o Ceará por 1 a 0, neste domingo (2), no dia do aniversário de 105 anos do Vovô. Apesar do resultado negativo na sétima rodada da Série A do Brasileiro, a torcida cearense fez a festa na Arena Castelão com mosaico, show pirotécnico e muito apoia da arquibancada. A atmosfera do estádio emocionou o argentino Jorge Sampaoli, técnico santista que tem experiência internacional e já dirigiu a seleção do país.

“A festa me surpreendeu muito, o respeito que as pessoas têm pelo clube me emocionou. Foi uma festa incrível, emocionante estar aqui", declarou.

Dentro de campo, o Ceará teve as principais chances de gol e chegou a carimbar a trave com Thiago Galhardo, mas foi acuado por um Santos que trocava muitos passes - 466 contra 300 - e tinha o domínio da posse de bola, superior a 60%. Sampaoli explicou que a estratégia foi fundamental para frear o ímpeto dos donos da casa, que ensaiavam uma pressão nos primeiros minutos.

“A gente sabia que o estádio estaria lotado. A única maneira de acalmar isso é jogando. A equipe teve bastante controle do jogo”, explicou.

Com o resultado, o Ceará fica na 11ª posição, com nove pontos. O Alvinegro de Porangabuçu encara o Bahia no próximo sábado (8), às 19h30, na Arena Castelão. Já o Santos chega a 3ª colocação da tabela, com 14 de pontuação. O Peixe se prepara para enfrentar o Atlético/MG, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil - o primeiro duelo terminou 0 a 0. A partida acontece quinta-feira (6), às 20h, no Pacaembu.