Ceará inicia venda de ingressos para partida contra Barbalha; Sócios pagam meia-entrada

O Ceará iniciou, nesta sexta-feira (22), a venda de ingressos para a partida do próximo domingo (24), contra o Barbalha, pela 4ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Duelo está marcado para às 17h, no Domingão, no município de Horizonte.

Mesmo com o mando de campo sendo da Raposa dos Verdes Canaviais, os sócios-torcedores do Alvinegro de Porangabuçu terão direito a pagar bilhetes de meia-entrada. Os ingressos já estão sendo vendidos em todas as todas Sou Mais Ceará, com execeção da filial que fica situada na sede do clube, na Avenida João Pessoa.

Veja abaixo os valores.

Torcida do Ceará:

Arquibancada na somba (acesso pelo portão principal): R$ 30 inteira / R$ 15 meia-entrada

Arquibancada no Sol (acesso pelo portão número 5): R$ 20 inteira / R$ 10 meia

Arquibancada na somba (acesso pelo portão número 2): R$ 30 inteira / R$ 15 meia.

Mais detalhes no site do Ceará.