Ceará estuda contratação do atacante Lucas Barrios, ex-seleção paraguaia

Com a janela de transferências internacionais aberta até dia 20 de julho, o mercado brasileiro no futebol se aquece e gera expectativas de reforços entre torcedores. No futebol cearense, não é diferente. Agora, no Vozão, a bola da vez é a busca de um centro-avante, e um grande conhecido do futebol sul-americano pode pintar em Carlos de Alencar Pinto.

Trata-se de Lucas Barrios. O nome do atleta, que atualmente tem 34 anos e defende o Huracán, da Argentina, ganhou força na manhã desta terça-feira (25). O repórter Déo Luis, da Rádio Verdes Mares, no programa Atualidades Esportivas, que começa 12h, noticiou que o Alvinegro estuda a vinda do centro-avante.

"É um bom nome", disse sem estender muito o presidente do Ceará, Robinson de Castro. Em 10 jogos pela equipe no Campeonato Argentino, na temporada 2018/2019, Barrios marcou apenas três gols, mas tem um grande currículo e pode ter boa repercussão com a torcida, que atualmente cobra a chegada de reforços para o time.

O Alvinegro de Porangabuçu se reapresentou nesta segunda-feira (24) e já se prepara para o próximo desafio pela Série A. O time enfrenta o Fluminense, dia 15, às 20h, no Estádio Maracanã. Está na 11ª colocação.