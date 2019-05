Ceará enfrenta Portuguesa/SP pelas oitavas de final do Brasileirão Feminino A2

Em confronto que marca a partida de ida pelas oitavas de final do Brasileirão Feminino A2, o Ceará encara a Portuguesa/SP, na tarde desta quinta-feira (16), no estádio do Canindé, em São Paulo. O jogo de volta está marcado para às 19h30, da próxima quarta-feira (22), no estádio Presidente Vargas (PV).

Líder do Grupo 1 com quatro vitórias e um empate, o Vovô somou 13 pontos na primeira fase, fez 19 gols e sofreu apenas dois. O destaque da equipe cearense fica por conta de Valéria, artilheira da equipe com cinco gols marcados. A centroavante retorna para o confronto contra a equipe paulista e será um "reforço" para o Alvinegro de Porangabuçu.

Conhecedor do futebol do time adversário, o técnico Orlando Júnior afirma saber que o duelo será difícil, mas acredita na vitória de suas atletas.

“A Portuguesa é uma escola boa e forte na categoria, mas a gente espera fazer dois bons jogos e conseguir a classificação", disse o comandante alvinegro. "Estamos seguindo um trabalho de planejamento adequado e conseguimos deixar nossas atletas fortes fisicamente e cientes daquilo que tem de fazer na partida".

Terminando a primeira fase em 3º do Grupo 4, a Portuguesa somou apenas nove pontos em cinco jogos. Ao todo, foram três vitórias e dois empates, além de 15 gols marcados e seis sofridos.

Momento de crise

A Lusa, como é apelidada carinhosamente, viveu momentos de glórias no fim dos anos 90. Uma das pioneiras do futebol feminino no Brasil, a equipe se sagrou campeã brasileira em 1999 e tricampeã paulista (1998, 2000 e 2002).

Sem apoio financeiro do clube, a equipe foi rebaixada para Série A2 em 2018. A situação piorou quando as contas do time foram bloqueadas na Justiça, por causa de processos trabalhistas, e o dinheiro dado pela CBF ao time feminino não chegou.

Técnico da Portuguesa, Prisco Palumbo tentou reverter a situação com a diretoria do clube, mas sem sucesso. Com isso, para que a modalidade feminina sobreviva, o treinador buscou apoio da Associação Paulista de Futebol, na qual preside há mais de 20 anos, porém a maior parte dos custos é paga pelo próprio técnico.

"Não adianta eu pedir, criaria um problema enorme. Então, na verdade, a Portuguesa, nesses nove ou dez anos, nunca deu nada para o feminino”, afirmou o treinador.

O duelo entre Portuguesa/SP e Ceará acontece às 15h, desta qinta-feira (16), no estádio do Canindé, válido pelo jogo de ida das oitavas de final do Brasileirão Série A2. A partida terá tranissão do portal Voz da Lusa TV.

