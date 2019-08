Ceará e Fortaleza disputarão Campeonato Cearense Feminino Sub-20

Visando crescer no cenário cearense e nacional na modalidade feminina, Ceará e Fortaleza irão disputar o Campeonato Cearense Feminino Sub-20, que tem início no próximo sábado (10). A competição, chancelada pela Federação Cearense de Futebol (FCF), conta também com Menina Olímpica, Verdes Mares, Tianguá e São Gonçalo.

Todas as equipes irão se enfrentar na primeira fase e as quatro melhores passam para as semifinais. Assim como nas duas primeiras fases do certame, a final também será decidida em jogo único.

Esta será a terceira edição da disputa. As duas primeiras foram vencidas pelo Menina Olímpica. Em 2017, conquistaram o título após uma vitória de 3 a 1 sobre os Anjos do Céu. No ano seguinte, em 2018, empataram sem gols com o São Gonçalo e se sagraram bicampeãs da disputa.

No próximo sábado (10), três jogos serão realizados. Às 13h30, Menina Olímpica e Verdes Mares se enfrentam, no CT Ribamar Berreza, enquanto o São Gonçalo recebe o Ceará, no CT Granja Tijuca. Às 15h, o Fortaleza encara o Tianguá, no CT Ribamar Bezerra. Todos os jogos serão pela primeira rodada do Campeonato Cearense Sub-20.