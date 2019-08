Ceará contrata meia Dionathan Gaúcho, ex-Itabaiana

O Ceará contratou o meia Dionathan Gaúcho, que estava no Itabaiana/SE. O jogador assinou contrato com o Vovô por três meses e reforça o plantel que disputa a Taça Fares Lopes. O curioso é que o anúncio veio através do próprio atleta nas redes sociais, onde agradeceu a oportunidade de defender as cores alvinegras.

"Quero agradecer a todos que sonharam esse sonho comigo, todos que oraram por mim, minha família e em especial ao meu empresário Santana, que foi usado por Deus para tornar isso possível! Vamos à luta! Mais uma etapa se inicia e que seja a continuação de uma história de milagres", escreveu nas redes sociais.

Na temporada, o Dionathan participou de 25 jogos, foi titular durante a Série D e marcou cinco gols no Campeonato Sergipano, sendo indicado para a seleção do estadual. Podendo atuar como lateral, saiu do Itabaiana após a eliminação do time para o Ituano, nas quartas de final do torneio nacional.

Natural de Porto Alegre, o jogador de 28 surgiu no futebol jogando pelo Icasa e acumula passagens por clubes do Estado, como Paracuru, Ferroviário, Itapipoca, Maracanã e Maranguape. Defendeu também Corinthians/RN, Flamengo de Guanambi/BA, Bagé/RS, Rio Branco/SP e Visão Celeste/RN.

O Ceará estreia na Fares Lopes contra o Horizonte nesta terça-feira (20), às 15h30, no estádio Presidente Vargas (PV). O Vovô vai utilizar o time de aspirantes na competição e algumas peças do plantel principal, que ainda serão definidas pela comissão técnica.