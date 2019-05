Ceará confirma renovação contratual com Romário e atacante comemora: "espero poder ajudar"

Atacante do Ceará, Romário Rodrigues teve seu vínculo estendido até dezembro de 2019. O atleta, que foi criado e revelado pelas categorias de base do clube, retornou ao Alvinegro no início do ano passado.

"Eu estou feliz e espero poder ajudar nesse restante de temporada", afirmou o atleta. "Eu preciso e estou com saudade de jogar, de sentir aquela atmosfera do jogo".

Com duas lesões sofridas em 2018, o atacante ficou de fora de quase toda a temporada e atuou apenas duas vezes no ano, sendo uma pela Série A do Campeonato Brasileiro e outra pela Copa Fares Lopes.

Sob o comando do Lisca, ex-técnico da equipe, Romário esteve em campo apenas uma vez neste ano, quando atuou por 18 minutos na goleada por 6 a 2 sobre o Ferroviário pela 7ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Apesar de não ter feito gol, o atacante sofreu uma falta dentro da área, cometida pelo goleiro coral, que acabou não sendo marcada.

"É mais uma oportunidade que tenho de mostrar meu trabalho. Esse início de ano foi um pouco por conta das lesões que tive, o ritmo, a readaptação. Mas acho que eu deveria ter tido sim mais oportunidades com o treinador antigo pelo que vinha mostrando em treinamentos e o que o jogo pedia, mas continuei trabalhando".

Com a chegada de Enderson Moreira, Romário renovou suas esperanças de poder mostrar que ainda pode ajudar a equipe. No treino desta segunda-feira (21) em que foi realizado um coletivo contra os atletas do Sub-20, a equipe principal venceu por 1 a 0 com gol do atacante. "A comissão nova, assim que chegou, veio conversar comigo para que eu continuasse no clube, assim como a diretoria que sempre acreditou no meu trabalho".

Presidente do Ceará, Robinson de Castro disse que a prorrogação contratual aconteceu porque "o jogador interessa ao clube".

O Vovô volta a jogar na próxima segunda-feira (27), quando enfrenta o Avaí/SC, no estádio Ressacada, às 20h, pela 6ª rodada da Série A do Brasileirão. Atualmente, o Ceará é o 12º da tabela com 12 pontos em cinco jogos.