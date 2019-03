Em noite de Ricardo Bueno, Ceará goleia Ferroviário no PV

Em noite de destaque de Ricardo Bueno, que marcou dois gols, sofreu um pênalti e participou de todos os gols, o Ceará, que já entrou em campo classificado, goleou o Ferroviário pelo placar de 6 a 2, na noite desta quarta-feira (20), no estádio Presidente Vargas, pela 7ª e última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense.

Na primeira etapa do jogo, o Tubarão até começou melhor, mas viu o Vovô sair na frente com gols de João Paulo, aos 11, e Ricardo Bueno, aos 23. Leanderson diminuiu aos 37 após desvio de Lucas Mendes.

De volta para a segunda etapa, as equipes começaram com tudo. Com apenas dois minutos de bola rolando, as duas equipes balançaram as redes. Com apenas 30 segundos, Vitor Feijão recebeu cruzamento de Ricardo Bueno para fazer o terceiro do Vovô. Aos dois minutos, Netinho diminuiu para a equipe coral.

Melhor em campo, a equipe de Lisca aproveitou para ampliar o placar. Ricardo Bueno, aos 13, fez o quarto. Com o ponteiro marcando 25 minutos, o centroavante sofreu pênalti. Tiago Alves cobrou a penalidade e converteu, fazendo o quinto dos alvinegros.

De pênalti, Tiago Alves fez o 5º do @CearaSC na goleada por 6 a 2 sobre o @ferroviario. pic.twitter.com/vMPBAjOqmd — Jogada (@diariojogada) 21 de março de 2019

Aos 28, Willian Oliviera fez o sexto e último. De voleio, o volante do Vovô balançou as redes do goleiro Remerson após cruzamento de Ricardo Bueno.

Com o resultado, o Ceará se classificou para a próxima fase na liderança, com 15 pontos somados. Já o Ferroviário está eliminado da competição.

Na próxima fase, o Vovô terá o Floresta pela frente. A equipe da Vila Manoel Sátiro foi derrotado por 2 a 1 pelo Fortaleza, também classificado, na Arena Castelão.