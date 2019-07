Ceará anuncia goleiro Lucas França como reforço para Série A

Desejando fortalecer a equipe para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará anunciou, nesta terça-feira (9), a contratação do goleiro Lucas França, de 23 anos. O atleta estava atuando no Nacional da Ilha de Madeira, de Portugal, e chega ao Alvinegro de Porangabuçu por empréstimo junto ao Cruzeiro até o fim de 2019.

Com poucas chances na equipe europeia, que acabou rebaixada no Campeonato Português, Lucas esteve apenas em sete jogos na última temporada e retornou a Raposa em junho, onde tem participado dos treinados desde então.

"Estou muito feliz por chegar em um dos maiores clubes do Nordeste, e pela forma como fui recebido por todos. Também estou muito motivado para poder mostrar em campo a minha qualidade", declarou em entrevista ao site do Ceará.

Revelação das categorias de base do Cruzeiro, Lucas foi integrado ao time profissional em 2016. A estreia ocorreu no empate por 1 a 1 com o Corinthians na Série A do Brasileirão daquele mesmo ano, pela 19ª rodada da competição.

O goleiro chega ao Ceará para disputar posição com Diogo Silva, titular da equipe, Fernando Henrique e Matheus Cabral. Richard se recupera de lesão no joelho.

Ficha técnica

Nome: Lucas de Oliveira França

Posição: Goleiro

Naturalidade: Alhandra/PB

Nascimento: 19/01/1996 (23 anos)

Altura: 1,94

Peso: 89 kg

Clubes: Cruzeiro/MG, Nacional (Portugal) e Ceará