Ceará anuncia contratação de zagueiro Klaus até o fim de 2021

O Ceará oficializou a contratação do zagueira Klaus nesta terça-feira (7). O atleta de 25 anos, ex-Internacional, assina contrato em definitivo com o Vovô até o fim de 2021.

Com o anúncio, o time de Porangabuçu já soma sete contratações para 2020: o zagueiro Tiago Pagnussat; os laterais Eduardo e Bruno Pacheco; o volante Charles; e os atacantes Rafael Sóbis e Rodrigão.

Em 2019, o defensor participou de 12 partidas entre Série A do Brasileiro e Campeonato Gaúcho. A chegada ao Colorado ocorreu em dezembro de 2017, a pedido do técnico Antônio Carlos Zago. Na ocasião, o time investiu R$ 1,5 milhão por 60% dos direitos econômicos do jogador, que pertencia ao Juventude/RS.

Em seu perfil, o clube utilizou de uma brincadeira para fazer o anúncio do atleta, que foi companheiro de Rafael Sóbis no Internacional. Veja abaixo.