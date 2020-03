CBF muda formato da 2ª fase da Série C e acaba com "mata-mata"

Durante reunião realizada na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (2), ficou decida a mudança no regulamento da Série C do Campeonato Brasileiro. Sem haver mudanças na primeira fase, segunda deixa de ser realizada como mata-mata e passa a ser e formato quadrangular.

Dos 20 clubes da Terceira Divisão nacional, 14 votaram a favor da proposta do Santa Cruz-PE pela mudança do formato da competição. A partir deste ano, a segunda etapa da disputa deixa de ser no modelo de mata-mata, onde as equipes se enfrentavam em jogos e ida de volta e os que tinham os melhores resultados no agregado iam para a próxima fase, e será em um molde em dois quadrangulares. Na nova fórmula, os quatro melhores times de cada grupo passam para a etapa seguinte e os confrontos acontecerão entre: 1º e 2º colocados do Grupo A x 3º e 4º colocados do Grupo B e 1º e 2º colocados do Grupo B x 3º e 4º colocados do Grupo A.

Mantendo a primeira fase intacta, na segunda haverá divisão de dois grupos com quatro equipes cada em duelos que serão decididos em jogos de ida e volta. Os dois melhores de cada chave conquistam o acesso à Série B do Brasileirão.

Veja abaixo a divisão dos grupos.

Grupo A

Ferroviário

Botafogo-PB

Imperatriz-MA

Jacuipense-BA

Manaus-AM

Paysandu-PA

Remo-PA

Santa Cruz-PE

Treze-PB

Vila Nova-GO

Grupo B

Boa Esporte-MG

Brusque-SC

Criciúma-SC

Ituano-SP

Londrina-PR

Ypiranga-RS

São José-RS

São Bento-SP

Tombense-MG

Volta Redonda-RJ