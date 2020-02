Caucaia cede virada ao São José-RS e dá adeus à Copa do Brasil

A tarde desta quarta-feira (12) já era histórica para o Caucaia. Ao entrar em campo no Raimundão contra o São José-RS, o time do técnico Luan Carlos fazia a estreia em competições nacionais. Apesar disso, a equipe cearense não suportou a pressão dos gaúchos, e acabou perdendo de virada por 2 a 1, sendo eliminada da Copa do Brasil ainda na primeira fase.

A Raposa Metropolitana entrou em campo pressionada pela necessidade de vencer. Na primeira fase da Copa do Brasil, as equipes mandantes só avançam de fase em caso de vitória. Logo no primeiro lance de perigo, Matheusinho carimbou a trave do goleiro do Zequinha. Apesar do maior volume de jogo, os donos da casa não conseguia acertar o último passe, e viram o São José crescer de produção nos minutos seguintes. Ambas as equipes foram para o intervalo igualadas no marcador.

Na etapa final, o Caucaia abriu o placar logo aos nove minutos com Jacaré, após cruzamento da direita. Com a vantagem no placar, o time cearense tentou até administrar o resultado, enquanto que os gaúchos investiam em contra-ataques. Mas aos 30 minutos, Alexandre aproveitou a sobra do goleiro Théo e deixou tudo igual. A situação para a Raposa ainda ficaria pior aos 43 minutos do segundo tempo, quando Crystopher viraria para o São José-RS e garantiria a classificação dos visitantes.

Com o resultado, o São José-RS espera o vencedor de Boavista x Chapecoense, em partida a ser realizada na próxima quarta-feira (19). Já o Caucaia se despede precocemente da competição, e foca agora no Campeonato Cearense. No domingo (16), às 16 horas, no Raimundão, a Raposa recebe o Guarany de Sobral pela 3ª rodada da segunda fase do estadual.